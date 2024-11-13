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  4. Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti: Yüzde 55 bile veren var!

Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti

Bankalar çeşitli kampanyalarla Türk Lirası mevduatlarına verdikleri faizleri yükselterek bir faiz yarışına girişti. İşte en yüksek faiz veren bankalar ve 150 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi...

Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti - Resim: 1

TÜRKİYE İŞ BANKASI (Vadeli TL Hesabı - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 41

Net Kazanç: 4.839,34 TL

Vade Sonu Tutar: 154.839,34 TL

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Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti - Resim: 2

ENPARA (Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 42

Net Kazanç: 4.957,38 TL

Vade Sonu Tutar: 154.957,38 TL

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Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti - Resim: 3

GARANTİ BBVA (E-Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 45

Net Kazanç: 5.311,48 TL

Vade Sonu Tutar: 155.311,48 TL

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Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti - Resim: 4

QNB (Çift Sarılı Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 45

Net Kazanç: 5.311,48 TL

Vade Sonu Tutar: 155.311,48 TL

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