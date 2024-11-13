Türk Lirası'na en yüksek faiz veren banka değişti
Bankalar çeşitli kampanyalarla Türk Lirası mevduatlarına verdikleri faizleri yükselterek bir faiz yarışına girişti. İşte en yüksek faiz veren bankalar ve 150 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi...
TÜRKİYE İŞ BANKASI (Vadeli TL Hesabı - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 41
Net Kazanç: 4.839,34 TL
Vade Sonu Tutar: 154.839,34 TL
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ENPARA (Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 42
Net Kazanç: 4.957,38 TL
Vade Sonu Tutar: 154.957,38 TL
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GARANTİ BBVA (E-Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 45
Net Kazanç: 5.311,48 TL
Vade Sonu Tutar: 155.311,48 TL
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QNB (Çift Sarılı Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 45
Net Kazanç: 5.311,48 TL
Vade Sonu Tutar: 155.311,48 TL
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