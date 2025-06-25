Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren bile var!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nı güçlendirmek için peş peşe aldığı kararların ardından bankaların Türk Lirası mevduat faizi oranları da yüzde 53'e kadar yükselirken 23 Haziran 2025 itibariyle artık TL'ye aylık yüzde 50 ve üzerinde faiz veren sadece 5 banka kaldı. İşte 500 bin TL üzerinden yapılan hesaplamayla 32 günde TL'ye en yüksek faizi veren bankalar ve 5 bin TL'nin nin 32 günlük getirisi...
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 17 bin 73 TL
Vade Sonu: 517 bin 73 TL
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HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 19 bin 3 TL
Vade Sonu: 519 bin 3 TL
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FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 16 bin 782 TL
Vade Sonu: 516 bin 782 TL
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ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 19 bin 743 TL
Vade Sonu: 519 bin 743 TL
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