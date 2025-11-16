Türk Lirası'nda faiz yarışı kızıştı: İşte TL mevduatına en yüksek faizi veren bankalar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakma kararının ardından Türk Lirası mevduatlarına verdiği faizler yüzde 40 sınırına düşerken yüzde 40 ve üstünde faiz veren sadece 10 banka kaldı. İşte Türk Lirası varlıklarına en yüksek faizi veren 10 banka ve 1 milyon TL'nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi hesabı...
AKBANK
Faiz oranı: %42
Net kazanç: 30.378,08 TL
ENPARA
Faiz oranı: %40
Net kazanç: 28.931,51 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 30.016,44 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 30.016,44 TL
