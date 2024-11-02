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Türk Lirası'nda faiz yarışı kızıştı: İşte TL mevduatına en yüksekfaizi veren bankalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakma kararının ardından Türk Lirası mevduatlarına verdiği faizler yüzde 50 ve üstünde faiz veren 6 banka dikkat çekti. İşte Türk Lirası varlıklarına en yüksek faizi veren 6 banka ve 1 milyon TL'nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi hesabı...

Türk Lirası'nda faiz yarışı kızıştı: İşte TL mevduatına en yüksekfaizi veren bankalar - Resim: 1

Denizbank – %50 faiz oranı ile 40.548 TL net getiri sağlar. Vade sonu tutar: 1.040.548 TL.

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Türk Lirası'nda faiz yarışı kızıştı: İşte TL mevduatına en yüksekfaizi veren bankalar - Resim: 2

Fibabanka – %52 faiz oranı ile 42.170 TL net getiri sağlar. Vade sonu tutar: 1.042.170 TL.

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Türk Lirası'nda faiz yarışı kızıştı: İşte TL mevduatına en yüksekfaizi veren bankalar - Resim: 3

ING Bank – %52 faiz oranı ile 42.170 TL net getiri sağlar. Vade sonu tutar: 1.042.170 TL.

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Türk Lirası'nda faiz yarışı kızıştı: İşte TL mevduatına en yüksekfaizi veren bankalar - Resim: 4

CEPTETEB – %53 faiz oranı ile 42.981 TL net getiri sağlar. Vade sonu tutar: 1.042.981 TL.

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