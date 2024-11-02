Türk Lirası'nda faiz yarışı kızıştı: İşte TL mevduatına en yüksekfaizi veren bankalar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakma kararının ardından Türk Lirası mevduatlarına verdiği faizler yüzde 50 ve üstünde faiz veren 6 banka dikkat çekti. İşte Türk Lirası varlıklarına en yüksek faizi veren 6 banka ve 1 milyon TL'nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi hesabı...
Denizbank – %50 faiz oranı ile 40.548 TL net getiri sağlar. Vade sonu tutar: 1.040.548 TL.
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Fibabanka – %52 faiz oranı ile 42.170 TL net getiri sağlar. Vade sonu tutar: 1.042.170 TL.
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ING Bank – %52 faiz oranı ile 42.170 TL net getiri sağlar. Vade sonu tutar: 1.042.170 TL.
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CEPTETEB – %53 faiz oranı ile 42.981 TL net getiri sağlar. Vade sonu tutar: 1.042.981 TL.
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