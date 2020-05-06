Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısı için ABD'de testlere başladı

360 SAĞLIKLI İNSANA UYGULANACAK Açıklamada, ABD'de ilk aşamada 18-55 yaşları ile 65-85 yaşları olmak üzere iki kategoride 360 sağlıklı insana uygulanacağı ifade edildi. Testlerin 18-55 yaşlarındaki deneklerde etkili ve güvenli olduğu tespit edilmesi halinde 65-85 yaşlarındaki deneklere uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, denemelerde aşının güvenli ve etkili olduğunun anlaşılması halinde ise yıl sonuna kadar ABD’de geniş ölçekli dağıtımına başlanacağı vurgulandı.