Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları
Dün gece güneşte yaşanan patlaması sonucu ortaya çıkan kuzey ışıkları Avrupa'ya uçuş yapan Türk pilotları tarafından görüntülendi.
Kaynak: DHA
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Dün gece güneşte yaşanan büyük patlama sonrası ortaya çıkan kuzey ışıkları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin de bir kaç noktasında görüldü.
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Avrupa'ya uçuş yapan Türk pilotları ise kuzey ışıklarını yakından takip etti.
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Başta Türk Hava Yolları, Sun Express ve Pegasus'un Avrupa uçuşlarında bulunan yolcular, kabin ve uçuş ekipleri bu görsel şölene tanık oldular.
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