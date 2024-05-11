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Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları

Dün gece güneşte yaşanan patlaması sonucu ortaya çıkan kuzey ışıkları Avrupa'ya uçuş yapan Türk pilotları tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA
Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları - Resim: 1
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Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları - Resim: 2

Dün gece güneşte yaşanan büyük patlama sonrası ortaya çıkan kuzey ışıkları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin de bir kaç noktasında görüldü. 

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Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları - Resim: 3

Avrupa'ya uçuş yapan Türk pilotları ise kuzey ışıklarını yakından takip etti.

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Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları - Resim: 4

Başta Türk Hava Yolları, Sun Express ve Pegasus'un Avrupa uçuşlarında bulunan yolcular, kabin ve uçuş ekipleri bu görsel şölene tanık oldular. 

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