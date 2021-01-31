  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Ocak 2021 22:41

Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyete başladı

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetlerine başladı.

Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyete başladı

Ağdam kentinin Merzili köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkezin açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve diğer yetkililer katıldı.

1/ 30
Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyete başladı

Azerbaycan ve Rusya milli marşları ile İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Zakir Hasanov, merkezde görev yapacak Türk ve Rus askerlere başarılar diledi.

2/ 30
Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyete başladı

Hasanov, merkezde Türk ve Rus askerler arasında dostluk ilişkilerinin oluşacağından emin olduğunu belirtti.

3/ 30
Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyete başladı

Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, bölgedeki barış ve istikrarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çabaları ve kararlı iradeleri sayesinde sağlandığını kaydetti.

4/ 30
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM