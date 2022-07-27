Türk Sahil Güvenlik Botu tacizci Yunanları böyle kovaladı

Yaşadıkları o anları anlatan yelken antrenörü ve tekne kaptanı Murat Tan, "51'inci Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı çok önemli ve en prestijli en uzun yarış. Yarış esnasında 30 tekne oluyoruz. Her sene belli bir mesafeyi geçip buraya ulaşıyoruz. Yarışlar İstanbul'dan start aldı ve biz yol boyunca sorunlarla karşılaştık. En büyük sorunumuzda Bodrum açıklarında yaşadık. Yunan Sahil Güvenliği tacizde bulundu. Türk Sahil Güvenlik Botumuz onların bize yaklaştığını gördüğü an hızlı bir şekilde yardımımıza geldi. Biz yelkenli tekneyiz, yarış için denizdeyiz. Öğrencilerimiz var teknede, yelken okulu olduğumuz için onlar da bizimle yarıştı. Önce geldi önümüzden döndü ve daha sonra dalga yaptı. Tekneyi batırmaya yönelik bir hareket izlediler. Neden olduğunu bilmiyoruz ama Deniz Kuvvetleri Kupası Yarışları olduğunu biliyorlar. Bizim teknemiz, tek bayrak kırmızısı tekne. Belki de onu görerek geldiler. 30 dakika boyunca zorlu bir süreç geçirdik. Dümenimiz arızalı, acil durum dümeniyle mücadele ediyoruz. Ekip rüzgardan dolayı tutunmaktan zorlanıyor. Dalga oluşturuyorlar, riskli ortam yapıyorlar ve bu arada motorumuz çalışmıyor sadece yelkenimiz var. Sahil Güvenlik geldi. Komutan telsizden anons geçip, 'Yarışan tekne sakın rotanı değiştirme' dedi. Biz de telsizden 'Tabii ki rotamızı değiştirmeyeceğiz' dedik. Haçlı Ordusu gelse rotamızı bu saatten sonra değiştirmeyiz. Teknede 9 kişiydik bizim için çok heyecanlı ve korkutucuydu. Yaptıkları dalgadan dolayı biraz su aldık. Daha sonra bizden biraz uzaklaştı ama bizim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz peşini bırakmadı" dedi.

Oğuzhan Uçoğlu da "Korku dolu bir 30 dakika yaşadık. Bu kadar ciddi bir şey daha önce yaşamadık. Batırmaya çalıştılar, gerçekten ürkütücüydü" diye konuştu.

Yeykenli teknedekilerden İsmail Kaan Bozkurt, "Yunan tacizine maruz kalmak beni çok korkuttu. Çok hızlı ve süratli şekilde üzerimize tehlikeli hamleler yaptılar." ifadesini kullandı.