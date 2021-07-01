Türk savunma sanayisi coştu bir kere! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ve operasyonel kabiliyetlerine yönelik girdileri ve geri dönüşleri doğrultusunda Vuran 4x4'ün farklı konfigürasyonları geliştirildi. Bu kapsamda, BMC ve ASELSAN tarafından geliştirilen Vuran 4x4 Havan Aracı da güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.