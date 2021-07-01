Türk savunma sanayisi coştu bir kere! Vuran 4x4 Havan Aracı Kosova'da
Türk savunma sanayinin geliştirdiği silahlar ve araçlar yurt dışından da ilgi görmeye başladı. Son olarak, Türk savunma sanayisi firmalarının iş birliğiyle geliştirilen Vuran 4x4 Havan Aracı'nın ilk ihracatı Kosova'ya yapıldı.
TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ENVANTERİNDE GÖREV YAPIYOR
Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC tarafından üretilen Vuran 4x4 Çok Amaçlı Zırhlı Araç bir süredir Türk güvenlik güçlerinin envanterinde görev yapıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ve operasyonel kabiliyetlerine yönelik girdileri ve geri dönüşleri doğrultusunda Vuran 4x4'ün farklı konfigürasyonları geliştirildi. Bu kapsamda, BMC ve ASELSAN tarafından geliştirilen Vuran 4x4 Havan Aracı da güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.
YURT DIŞINA TESLİMAT
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu muharebe tecrübesi ve vizyonunun Türk savunma sanayisinin dinamikleriyle buluşturularak Türk mühendisleri tarafından ürüne dönüştürülmesiyle ortaya çıkan Vuran 4x4 Havan Aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri referansıyla yurt dışında da ilgi gördü.
İMZALAR ATILDI
Vuran 4x4 Havan Aracı'nın ilk ihracat haberi de Kosova'dan geldi. Son dönemde Balkanlar'a yönelik gerçekleştirdiği ihracat başarılarına bir yenisini ekleyen BMC, Vuran 4x4 Havan Aracı'nın ilk yurt dışı satışını Kosova Savunma Bakanlığı ile imzaladığı sözleşme kapsamında gerçekleştirdi.