Türk savunma sanayisi Endonezya'da göz doldurdu

Bu alanda birçok fuara da katıldıklarını belirten Altınışık, "Bu seneki fuar bizim için önemli. Çünkü iki yıl önce Endonezya için yapmış olduğumuz orta ağırlıklı sınıf olan KAPLAN'ın (hafif paletli zırhlı araç) konsept tasarımını göstermiştik. İki sene sonra büyük bir gururla aynı aracın seri üretime hazır iki prototipiyle bu fuara katılım sağlıyoruz." diye konuştu.