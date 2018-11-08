Türk savunma sanayisi Endonezya'da göz doldurdu
Endonezya Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Cakarta'da başlayan, Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma fuarı olarak adlandırılan organizasyonda, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde, Türkiye'den fuara katılan ve toplamda bin 500 metrekarelik alana yerleşen 20 kadar Türk firması, ziyaretçi akınına uğruyor.
Aralarında Türkiye'nin de olduğu 59 ülkeden 867 firmanın katıldığı fuarda Türk firmaları son teknolojik ürünlerini sergilerken, Türk stantlarına yoğun ilgi gösteren özellikle Güneydoğu Asya'daki çeşitli ülkelerden gelen heyet ve resmi yetkililer, ürünler ve sağlanılan hizmetlere ilişkin detaylı bilgi ediniyor.
Fuara yaklaşık 10 yıldır katıldıklarını belirten FNSS Savunma Sistemleri A.Ş Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birim Müdürü Cem Altınışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara, portföylerindeki ürünlerle Endonezya ve bölge ülkelerinden gelen talep doğrultusunda katıldıklarını söyledi.
Bu alanda birçok fuara da katıldıklarını belirten Altınışık, "Bu seneki fuar bizim için önemli. Çünkü iki yıl önce Endonezya için yapmış olduğumuz orta ağırlıklı sınıf olan KAPLAN'ın (hafif paletli zırhlı araç) konsept tasarımını göstermiştik. İki sene sonra büyük bir gururla aynı aracın seri üretime hazır iki prototipiyle bu fuara katılım sağlıyoruz." diye konuştu.