Türk savunma sanayisinin gözbebekleri görücüye çıktı
Savunma, havacılık ve uzay sanayisi için çalışmalar gerçekleştiren 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getiren SAHA EXPO 2022 Fuarı açıldı.
SAHA EXPO 2022 fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.
"FUAR TÜRK EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SUNACAK"
SAHA EXPO Genel Sekreteri İlhami Keleş "Fuar sanayi, endüstriyel ve teknolojik ihtisas boyutu itibariyle ön planda olarak bir dünya markasına dönüşüyor. Lansmanı ilk defa fuarda yapılacak birçok ürünü ülkelerin dikkatine sunmuş oluyoruz. Bu sadece bizim için değil fuara katılan 390 firma içinde geçerli. Dolayısıyla bizim fuarımızı Türkiye'ye ürün satmaya gelen firmaların fuarı şeklinde değil de uluslararası bir pazar olmasına gayret ediyoruz. İnşallah buradaki teknolojilerin göz dolduran haliyle, burada yapılan iş birlikleriyle, bu fuar Türk ekonomisine çok büyük katkılar sunuyor olacak" dedi.
"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN ÜRÜNLERİNE İLGİYİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ"
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci "SAHA EXPO, 57'den fazla yabancı ülke temsilcilerinin katıldığı ve bu yılda çok geniş katılımla hayata geçirdiğimiz çok önemli saha ve havacılık fuarlarından bir tanesi. Bilindiği üzere 57 farklı ülkeden en üst seviyede misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Saha Expo'nun en önemli tarafı ise Türk savunma sanayini oluşturan bütün firmaların bütün ekosistemin uluslararası sözleşmeler imzaladığı, yeni ürünlerini tanıtması ile öne çıkıyor. Burada temel gayemiz savunma sanayisinin ihracatına pozitif anlamda öne çıkaracak bu konuda Türk savunma sanayi ürünlerine ilgiyi arttırmak istiyoruz. Gelmiş olduğumuz noktada SAHA Expo çok başarılı bir şekilde hayata geçti. Savunma sanayi ve havacılıkla ilgili yeni ürünlerimizi ilk defa burada görücüye çıkarma şansı bulacağız" diye konuştu.
AKINCI'YA YOĞUN İLGİ
SAHA EXPO’da Baykar standında bulunan insansız hava araçları katılımcıların ilgisini çekiyor. Stantta bulunan SİHA Akıncı hakkında bilgi veren Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 Pilot Eğitmeni Elif Ergin, ‘’Akıncı 20 metre kanat açıklığına sahip, yaklaşık 12 metre uzunluğu var, 6 ton kalkış ağırlığına sahip. 1,5 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Yaklaşık 40 bin fit irtifaya çıkıyor. 24 saat havada kalma süresi var’’ dedi.
Akıncı’nın kullanımı ile ilgili eğitimleri verdiklerini kaydeden Ergin, ''Yakın zamanda Çorlu Akıncı uçuş ve eğitim merkezimizde 6’ıncı dönem Akıncı eğitimi kapsamında Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan kursiyerlerimizin eğitimlerini tamamlayarak mezun ettik. Toplamda 110 kursiyerimiz mezun oldu’’ ifadelerini kullandı.