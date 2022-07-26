Türk SİHA'ları için 2 sürpriz teklif
AK Parti'nin dün yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de üretilen SİHA'lara yönelik yurtdışından gelen teklifleri anlattı. Putin 'beraber çalışmak'; BAE yönetimi ise ülkelerinde fabrika kurulmasını istiyor.
Türk sihaları için yurtdışından iki önemli teklif geldi.
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Edinilen bilgiye göre AK Parti MYK toplantısında savunma sanayi de ele alınan başlıklar arasındaydı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin SİHA üretimiyle ilgilendikleri mesajını verdi.
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Erdoğan'ın "Putin, beraber çalışalım diyor. Birleşik Arap Emirlikleri "SİHA fabrikasını burada kurabilirsiniz teklifi ediyor" dediği öğrenildi.
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