Türk SİHA'ları Katar Ordusu'ndaki görevine başladı
Katar Savunma Bakanlığı tarafından Nisan 2020'de icra edilen "Al-Adheed 2020" Tatbikatına dair paylaşılan görüntülerde Bayraktar TB2 SİHA'nın taksi ve atış faaliyetlerine de yer verildi.
Katar Savunma Bakanlığı tarafından Nisan 2020'de icra edilen "Al-Adheed 2020" Tatbikatına dair paylaşılan görüntülerde Bayraktar TB2 SİHA'nın taksi ve atış faaliyetlerine de yer verildi.
Yayınlanan görüntülerde Bayraktar TB2 SİHA taksi ve kalkış yaparken mühimmat yüklü değil ancak ülkenin güneyindeki Qurayn Abu al-Bawl eğitim alanında canlı ateşleme yaparken ki görüntülerine yer verildi.
Baykar Savunma ürünü Bayraktar TB2 İHA Sistemi'nde ilk ihracat başarısı Katar'a gerçekleşmişti. Baykar ve Katar Silahl�� Kuvvetleri arasında DIMDEX 2018'de imzalanan sözleşme kapsamında, bir yıl içinde altı adet Silahlı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (SİHA), üç yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanı ile İHA eğitim simülatörü teslim edildi.
Katar Silahlı Kuvvetleri'nce 2019 yılı içinde teslim alınan 6 Bayraktar TB2 SİHA ile 3 Yer Kontrol İstasyonu'nun fabrika kabul testleri de aynı yıl tamamlandı. Baykar ile Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanacak Katar askeri personelin Türkiye'deki eğitimleri de 2019'da tamamlandı.