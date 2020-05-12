Türk SİHA'ları Katar Ordusu'ndaki görevine başladı

Baykar Savunma ürünü Bayraktar TB2 İHA Sistemi'nde ilk ihracat başarısı Katar'a gerçekleşmişti. Baykar ve Katar Silahl�� Kuvvetleri arasında DIMDEX 2018'de imzalanan sözleşme kapsamında, bir yıl içinde altı adet Silahlı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (SİHA), üç yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanı ile İHA eğitim simülatörü teslim edildi.