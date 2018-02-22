ANKA yerli motorla havalandı !
İnsansız hava aracı platformlarından ANKA'da kullanılmak üzere ANKA-S Motor Modifikasyon Projesi kapsamında yurt içinde geliştirilen motorla ilk uçuş gerçekleştirildi.
TUSAŞ ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), ANKA platformlarının motor ihtiyacına çözüm sağlamak amacıyla 31 Ekim 2014'te imzaladıkları sözleşmeyle ANKA-S Motor Modifikasyon Projesi'ni başlattı.
Projeyle tamamen özgün olarak TEI tarafından tasarlanıp geliştirilmesi hedeflenen PD170 motorunun hizmete girişine kadar, ANKA'nın motor ihtiyaçlarına çözüm hedeflendi.
Böylece TEI'nin yurt içindeki insansız hava aracı motorlarına yönelik projelerine bir yenisi eklenmiş oldu.