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  3. 22 Şubat 2018 14:03

ANKA yerli motorla havalandı !

İnsansız hava aracı platformlarından ANKA'da kullanılmak üzere ANKA-S Motor Modifikasyon Projesi kapsamında yurt içinde geliştirilen motorla ilk uçuş gerçekleştirildi.

ANKA yerli motorla havalandı !

TUSAŞ ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), ANKA platformlarının motor ihtiyacına çözüm sağlamak amacıyla 31 Ekim 2014'te imzaladıkları sözleşmeyle ANKA-S Motor Modifikasyon Projesi'ni başlattı.

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ANKA yerli motorla havalandı !

Projeyle tamamen özgün olarak TEI tarafından tasarlanıp geliştirilmesi hedeflenen PD170 motorunun hizmete girişine kadar, ANKA'nın motor ihtiyaçlarına çözüm hedeflendi.

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ANKA yerli motorla havalandı !

Böylece TEI'nin yurt içindeki insansız hava aracı motorlarına yönelik projelerine bir yenisi eklenmiş oldu.

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ANKA yerli motorla havalandı !

Proje kapsamında, TUSAŞ tarafından seçilen sivil havacılık motoru, ANKA'nın ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilerek insansız hava aracı motoruna dönüştürüldü.

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