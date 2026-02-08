Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 2 bin Mehmetçik ile Almanya'da gövde gösterisi

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Korgeneral Rasim Yaldız, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünya ve bölge barışına katkı sağlamayı sürdürürken, NATO'nun savunma ve caydırıcılığına da etkin destek verdiğini söyledi. Korgeneral Yaldız, şöyle konuştu:

"TSK olarak dünya ve bölge barışına önemli katkılar sağlamaya devam ederken saygın bir üyesi olduğumuz NATO'nun savunma ve caydırıcılığına da desteğimiz etkin olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda icra edeceğimiz, Steadfast Dart Tatbikatı, NATO'nun yüksek hazırlıklı birliklerinin hızlı intikal ve konuşlanma ve kolektif savunma kabiliyetinin çok uluslu ve müşterek ortamda denenmesine imkan sağlayan, kapsamı ve niteliği itibari ile 2026 yılının en önemli fiili tatbikatıdır. 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın siz değerli askerleri bu zorlu ve önemli görev için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiniz. Tatbikat kapsamında alacağınız tüm görevlerde, askerliğin gerektirdiği yüksek disiplin, özveri ve vazife bilinciyle hareket edeceğinize, her türlü hava ve arazi şartlarında başarılı olacağınıza inanıyorum. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Kara Kuvvetleri'nin birer mensubu olarak tavır ve davranışlarınızla Türk milletini en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım tamdır. Değerli ailelerimiz, bu göreve seçilmiş oğlunuz, eşiniz, babanızla ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak, bizim görevleri başarma azmimiz sizlerin bizlere verdiğiniz karşılıksız destek ve yaptığınız fedakarlıklardan beslenmektedir. Bu yüzden sizlere saygılarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Karşımızda dimdik duran bu gençlerin sağlık ve başarıları için hayır dualarınızı eksik etmeyin. Kahraman silah arkadaşlarım; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve aramızdan ayrılan gazilerimize Allahtan rahmet diliyorum, halen hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzurlu günler dilerken, değerli aile yakınlarına saygılarımı sunuyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun, hepinize başarılar diliyorum."