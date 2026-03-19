Türk şirketi yaptı! İki ülkeyi birbirine bağlayan tünel trafiğe açıldı

Cengiz Holding bünyesindeki Cengiz İnşaat tarafından üstlenilen proje, Slovenya’da bir Türk şirketinin tek başına gerçekleştirdiği ilk altyapı çalışması olma özelliğini taşıyor. Toplam uzunluğu 7 bin 946 metre olan tünelin Slovenya sınırları içindeki 3 bin 446 metrelik kısmı Cengiz İnşaat tarafından inşa edildi. 18 Ağustos 2020’de başlanan kazı çalışmalarında, bölgede etkili olan yoğun metan gazı ve yer altı suyu gibi zorlu koşullara rağmen ileri mühendislik teknikleri kullanıldı. Tünelde ilk ışık ise 18 Mart 2024’te görüldü.