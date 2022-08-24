Türk tarihi için büyük keşif! Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babasının külliyesi bulundu

Kazı çalışmaları sonucunda Bilge Kağan ile Kül Tigin’in babası İlteriş Kağan’ın külliyesi ve yazıtını keşfettiklerini kaydeden Kıdırali, "Anıt metninden elde edilen bilgilere dayanarak, Nomgon külliyesinin Göktürk Kağanlığını yeniden canlandıran Kül Tigin ve Bilge Kağan`ın babası İlteriş Kutluk Kağan`a ithaf edildiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu külliye, `Türk` adının ilk kez geçtiği Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı olarak kabul edilmektedir."dedi.