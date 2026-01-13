Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çete çökertildi, çok sayıda gözaltı var
İstanbul ve Kocaeli'de yapılan operasyonlarda, internette escort siteleri üzerinden buldukları müşterilere Türk ve Yabancı uyruklu kadınları göndererek organize fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şebeke üyesi 12 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından internette kurdukları escort siteleri üzerinden kadın pazarlayan şebeke takibe alındı.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, izledikleri yöntemi ortaya çıkardı.
Şüphelilerin internet üzerinden anlaştıkları müşterilerin bulunduğu otel ya da evlere Türk ve Yabancı uyruklu kadınları gönderdikleri belirlendi.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Bağcılar ile Kocaeli Darıca'da toplam 18 adrese baskın yaptı.
