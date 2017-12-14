Türk ve Yunan botları arasında sıcak anlar
Ege Denizi'nde uluslararası sularda avlanan Türk balıkçılar Yunan sahil güvenlik botlarının tacizine uğradı.
Ege Denizi'nde uluslararası sularda avlanan Türk balıkçılar, bu sabah Yunan sahil güvenlik botlarının tacizine uğradı. Balıkçılardan ağlarını bırakarak gitmelerini isteyen Yunan sahil güvenlik botlarına, Türk sahil güvenlik botu engel oldu. O anlar balıkçılar tarafından görüntülendi.
Bodrum ile Aydın'ın Didim ilçesi arasındaki uluslararası sularda ağ atan Türk balıkçılar, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı.
Saat 08.45'te bölgede avlanan 6 Türk balıkçı teknesinin yanına gelen Yunan sahil güvenlik botu, balıkçılardan ağlarını bırakarak bölgeden ayrılmasını istedi. Türk balıkçılar, ağlarını bırakmayacaklarını belirtti ve Türk sahil güvenliğinden yardım istedi. Bodrum'un Yalıkavak Mahallesinde konuşlu 302 No'lu Sahil Güvenlik botu bölgeye yetişti.
Türk botu, balıkçılar ile Yunan sahil güvenlik botunun arasına girdi. Türk ve Yunan botları birbirine yakın mesafede 2 saat boyunca vaziyet alıp bekledi. O anlar, balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Balıkçıların bölgeden ayrılmasıyla Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri bölgede devriye görevine başladı. Bölge avlanan Göltürkbükülü Rıfat Kaptan teknesinin sahibi balıkçı 48 yaşındaki Rıfat Kayhan, şöyle dedi: