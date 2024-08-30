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  4. Türk Yıldızları Ata'yı selamladı: Anıtkabir semalarında nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları Ata'yı selamladı: Anıtkabir semalarında nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları Ata'yı selamladı: Anıtkabir semalarında nefes kesen gösteri - Resim: 1

102 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.

Büyük zafer, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

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Türk Yıldızları Ata'yı selamladı: Anıtkabir semalarında nefes kesen gösteri - Resim: 2

Kutlamaların merkezi konumundaki Ankara’da ise nefes kesen bir gösteri vardı.

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Türk Yıldızları Ata'yı selamladı: Anıtkabir semalarında nefes kesen gösteri - Resim: 3

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’de tören düzenlendi.

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Türk Yıldızları Ata'yı selamladı: Anıtkabir semalarında nefes kesen gösteri - Resim: 4

Tören sonrası Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

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