Türk Yıldızları Tunceli'ye havalandı! Nefes kesen görüntüler

Türk Hava Kuvvetlerine ait gösteri ekibi ’Türk Yıldızlarının’ Tunceli’de olduğunu belirten Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Bizler de halkımızla birlikte üniversitemizde bu gösteriyi ve güzelliği izlemek üzere buraya geldik. Geçmişten bu tarafa maalesef hep acı ve kötü olaylarla anılan ilimiz artık güzelliklerle, farklılıklarla ve ayrıcalıklarla anılmaya başlandı. İnşallah gelecek günler Tunceli’miz için daha güzel daha güzelliklere ulaşan günler olacaktır. Kısa süreli de olsa 20-25 dakikalık bir gösteri için buraya gelerek coşku oluşturan hemşerilerimize de teşekkür ediyorum" dedi. (İHA)