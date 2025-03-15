Türk Yıldızları'ndan hayran bırakan gösteri uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale’de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale’de Kordon Boyu'nda gösteri uçuşu yaptı.
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Türk Yıldızları, Çanakkale semalarındaki manevralarıyla, izleyenleri heyecanlandırdı.
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Kent halkının ilgiyle izlediği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketler sergiledi.
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Türk Yıldızları, 18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde de gösteri uçuşu yapacak. (DHA)
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