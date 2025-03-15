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Türk Yıldızları'ndan hayran bırakan gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale’de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA
Türk Yıldızları'ndan hayran bırakan gösteri uçuşu - Resim: 1

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale’de Kordon Boyu'nda gösteri uçuşu yaptı. 

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Türk Yıldızları'ndan hayran bırakan gösteri uçuşu - Resim: 2

Türk Yıldızları, Çanakkale semalarındaki manevralarıyla, izleyenleri heyecanlandırdı. 

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Türk Yıldızları'ndan hayran bırakan gösteri uçuşu - Resim: 3

Kent halkının ilgiyle izlediği gösteri uçuşunda pilotlar akrobatik hareketler sergiledi. 

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Türk Yıldızları'ndan hayran bırakan gösteri uçuşu - Resim: 4

Türk Yıldızları, 18 Mart'ta Şehitler Abidesi'nde de gösteri uçuşu yapacak. (DHA)

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