Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti

Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen Türk Yıldızları'nın hava gösterisini Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve yaklaşık 5 bin kişi seyretti.