Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti
Karaman’da bu yıl 747’ncisi kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinliklerinin son gününde Türk Yıldızları’nın yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti.
Kaynak: İHA
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Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen Türk Yıldızları'nın hava gösterisini Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve yaklaşık 5 bin kişi seyretti.
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Gösteri uçuşunun yapılacağı alanı dolduran vatandaşlar, bu anları heyecan ve ilgiyle takip ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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Gösteri uçuşunun ardından, kent merkezinde fener alayı düzenlendi. Yunus Emre Camii önünde başlayan fener alayında, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar yürüdü.
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