Türk zırhlısı Yörük sahaya indi! Dünyadan talep yağıyor

Üretime hazırlık ve pazarlama faaliyetleri kapsamında farklı ülke ve bölgelerde tanıtılan, zorlu testlere tabi tutulan Yörük 4X4’ün ilk kullanıcısı ise Afrika ülkesi oldu.

Yörük 4X4’ün Çad sokaklarında görev yaparken çekilen görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Çad kısa bir süre önce yine Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4X4 zırhlı muharebe araçlarını envanterine katmıştı.

Diğer müşterileri için Yörük 4X4 teslimatlarına hazırlanan Nurol Makina, yeni ihracat görüşmelerini de sürdürüyor.