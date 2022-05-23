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Türk zırhlısı Yörük sahaya indi! Dünyadan talep yağıyor

Yerli zırhlı kara aracı Yörük, ilk saha görevine Afrika'da başladı. Türk zırhlısına birçok ülkeden talepler gelmeye başladı.

Türk zırhlısı Yörük sahaya indi! Dünyadan talep yağıyor - Resim: 1

Türkiye’nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, 2017 yılındaki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda ‘kendi sınıfında yeni bir çağ açacak’ sloganıyla Yörük 4X4’ü ilk kez tanıttı.

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Türk zırhlısı Yörük sahaya indi! Dünyadan talep yağıyor - Resim: 2

Yörük için geliştirme, test ve üretime hazırlık faaliyetlerinin yürütüldüğü sırada birçok ülkeden talepler alınmaya başlandı.

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Türk zırhlısı Yörük sahaya indi! Dünyadan talep yağıyor - Resim: 3

Nurol Makina, seri üretim hazırlıkları bitmeden Yörük 4X4 için ilk ihracat sözleşmesini imzaladı. Yörük 4X4 için ihracat sözleşmesi yapılan ülke sayısı kısa sürede 4’e yükseldi.

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Türk zırhlısı Yörük sahaya indi! Dünyadan talep yağıyor - Resim: 4

Üretime hazırlık ve pazarlama faaliyetleri kapsamında farklı ülke ve bölgelerde tanıtılan, zorlu testlere tabi tutulan Yörük 4X4’ün ilk kullanıcısı ise Afrika ülkesi oldu.

Yörük 4X4’ün Çad sokaklarında görev yaparken çekilen görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Çad kısa bir süre önce yine Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4X4 zırhlı muharebe araçlarını envanterine katmıştı.

Diğer müşterileri için Yörük 4X4 teslimatlarına hazırlanan Nurol Makina, yeni ihracat görüşmelerini de sürdürüyor.

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