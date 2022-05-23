Türk zırhlısı Yörük sahaya indi! Dünyadan talep yağıyor
Yerli zırhlı kara aracı Yörük, ilk saha görevine Afrika'da başladı. Türk zırhlısına birçok ülkeden talepler gelmeye başladı.
Türkiye’nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, 2017 yılındaki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda ‘kendi sınıfında yeni bir çağ açacak’ sloganıyla Yörük 4X4’ü ilk kez tanıttı.
Yörük için geliştirme, test ve üretime hazırlık faaliyetlerinin yürütüldüğü sırada birçok ülkeden talepler alınmaya başlandı.
Nurol Makina, seri üretim hazırlıkları bitmeden Yörük 4X4 için ilk ihracat sözleşmesini imzaladı. Yörük 4X4 için ihracat sözleşmesi yapılan ülke sayısı kısa sürede 4’e yükseldi.
Üretime hazırlık ve pazarlama faaliyetleri kapsamında farklı ülke ve bölgelerde tanıtılan, zorlu testlere tabi tutulan Yörük 4X4’ün ilk kullanıcısı ise Afrika ülkesi oldu.
Yörük 4X4’ün Çad sokaklarında görev yaparken çekilen görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Çad kısa bir süre önce yine Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4X4 zırhlı muharebe araçlarını envanterine katmıştı.
Diğer müşterileri için Yörük 4X4 teslimatlarına hazırlanan Nurol Makina, yeni ihracat görüşmelerini de sürdürüyor.