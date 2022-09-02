Türkçesi olmayan kelimeler ve anlamları
Türkçe, dünyanın en zengin dilleri arasında 20. sırada yer alıyor. Dilimizde karşılığı olmayan ama çok sey anlatan kelimelerden bazılarını sizler için derledik.
Türkçede karşılığı olmayan ancak daha önce yaşadığınıza emin olduğunuz, 'o hissi' yakından tanıdığınız 10 kelimeyi derledik. İşte o ifadeler:
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L’esprit de l’eslacier: Fransızca bir tanım olan L’esprit de l’eslacier, gerekli cümleleri gerekli durumda söyleyememe durumudur.
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Age-otori: Japoncadaki bu kelime özellikle kadınların çok yakından aşina olduğu bir durumu tanımlıyor. Age-otori, kuaförde saç kestirdikten sonra beğenmeyip kötü hissetme anlamına geliyor.
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Saudede: Portekizce bir kelime olan saudade, bir zamanlar kaybettiğin bir şeyin sonsuza kadar kaybolduğunu ve bir daha asla senin olamayacağını anladığın andaki yaşadığın his anlamına da gelir.
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