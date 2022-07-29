Türk'e imkansız de otur izle: 2,5 km'ye drone ile kebap siparişi

Mehmet Altuntaş, “Kebabı yaptık ve kuzenim gelemedi. Bende bir Adanalı olarak bu kebabı sana yedireceğim dedim. Elimde ki drone ile kebabı yolladım. Anımız olsun diye de videoya çektik. Dron oraya vardı ancak indirirken bağlantı koptu ve otomatik inişe geçti. Ancak kebabı ulaştırdık, kuzenimde yedi. Bizim de böyle bir anımız oldu. Gülüp eğlendik. Dron geri geldiğinde yüzde 10 şarjı kalmıştı. Güldük, eğlendik” diye konuştu.