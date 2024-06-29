Türk'e imkansız de otur izle: Bu da Rizeli usulü asansör
Son günlerin ilginç görüntülerinden biri daha Karadeniz'in incisi Rize'den geldi. Kıvrak zekasıyla her seferinde kendisine hayran bırakan Karadeniz insanı bu sefer de 20 metre yukarıda kalan apartman girişi için bulduğu çözümle gündem oldu.
Kaynak: İHA
Rize merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde 128 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan Çiftekavak Konutları bir süre önce inşa edildi. İnşaat firması yetkilileri de bina giriş kapıları kot farkı nedeniyle yoldan 20 metre yüksekte kalınca ulaşımı kolaylaştırmak için çözüm yolu için arayışa geçti.
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Hem yaşlıların hem de engellilerin merdivenleri çıkmakta zorlanmasıyla birlikte çevre duvarına asansör kurulmasına karar verildi.
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Siteye yaya ulaşımını merdiven ve araç yolunun ardından da asansör ile giriş kapılarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılacak projenin çalışmalarına başlandı.
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Taş duvarın bir kısmı içeri alınarak asansör boşluğu oluşturuldu.
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