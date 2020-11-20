Turkish Cargo koronavirüs aşılarını tüm dünyaya taşımaya başladı
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo seferleriyle küresel tedarik zincirinin devamlılığına katkı sağlayan Turkish Cargo'nun, Kovid-19 aşılarını dünyanın farklı ülkelerine ulaştırdığı belirtildi.
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo seferleriyle küresel tedarik zincirinin devamlılığına katkı sağlayan Turkish Cargo'nun, Kovid-19 aşılarını dünyanın farklı ülkelerine ulaştırdığı belirtildi.
Dünyanın 127 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo'nun Çin'de üretilen Kovid-19 aşılarını yaklaşık 17 bin kilometre uçuş mesafesi uzaklıkta olan Brezilya'ya taşıdığı, uçuşun ise Pekin'den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo'ya sorunsuz bir şekilde ulaştırıldığı bildirildi.
Başta Mumbai, Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi önemli ve sertifikalı destinasyonlara ilaç taşıyan Turkish Cargo'nun, üretilen ve üretilme aşamasında olan Kovid-19 aşılarını da tüm dünyaya ulaştırma noktasındaki kararlılığı vurgulandı.
PANDEMİDE 40 BİN TON İLAÇ, SAĞLIK ÜRÜNÜ TAŞIDI Açıklamada, Turkish Cargo'nun IATA CEIV (Center of Excellence for Independent Validators) pharma sertifikasına sahip olduğu kaydedilirken, ilaç taşımacılığı için tasarlanan ve global standartları sağlayan 'TK Pharma' ürünü ile en ideal şartlarda soğuk zincirin korunduğu belirtildi.