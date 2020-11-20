Turkish Cargo koronavirüs aşılarını tüm dünyaya taşımaya başladı

Başta Mumbai, Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi önemli ve sertifikalı destinasyonlara ilaç taşıyan Turkish Cargo'nun, üretilen ve üretilme aşamasında olan Kovid-19 aşılarını da tüm dünyaya ulaştırma noktasındaki kararlılığı vurgulandı.