Türkiye alev alev: Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yandı

İZMİR'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’deki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Menderes’teki yangının bir hobi bahçesinde başladığını anlatan Bakan Yumaklı, Çeşme’deki yangına ise atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı, Selçuk’taki yangının başlangıç sebebinin araştırıldığı bilgisini verirken, yangınlarla ilgili olarak bazı şüphelilerin gözaltına alındığını söyledi.