Türkiye alev alev: Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yandı
Dün Türkiye genelinde toplam 44 yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların kontrol altına alındığını söyledi.
İzmir’in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde orman yangını çıktı.
Selçuk’taki yangın Aydın’ın Kuşadası ilçesine sıçradı.
Üç yangında da alevlerle mücadele sabah saatlerine kadar sürdü.
İZMİR'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’deki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.
Menderes’teki yangının bir hobi bahçesinde başladığını anlatan Bakan Yumaklı, Çeşme’deki yangına ise atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu bildirdi.
Bakan Yumaklı, Selçuk’taki yangının başlangıç sebebinin araştırıldığı bilgisini verirken, yangınlarla ilgili olarak bazı şüphelilerin gözaltına alındığını söyledi.
SELÇUK'TA BAŞLAYAN YANGIN KUŞADASI'NA SIÇRADI
İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da şiddetiyle hızla yayıldı. Alevler Aydın'ın Kuşadası ilçesine de sıçradı.
Selçuk-Kuşadası karayolu trafiğe kapatıldı. Yangına karadan 118 araç ve yaklaşık 500 personelle, 3 gece görüşlü helikopterle de havadan müdahale edildi.
MENDERES'TE TOMA DESTEĞİ
Aynı saatler içinde Menderes Karacadağ'daki ormanlık alanda da yangın çıktı. Alevlere 48 araç ve 207 personelle karadan, 5 helikopterle de havadan müdahale edildi. Çalışmalara TOMA'lar da destek verdi.