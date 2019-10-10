Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı?

2- "Enerji koridoru" adı altında kurulmak istenen "terör koridoruna" engel olmak Terör örgütü PKK/PYD-YPG: Suriye'nin enerji kaynaklarından bir kısmını işgal etmiş durumda Gasp ettiği bu petrol ve gazı "enerji koridoru" adı altında bir "terör koridoru" kurarak Hatay üzerinden Akdeniz'e geçirmek istiyor. Türkiye, bu operasyonla terör koridorunun oluşmasını engelleyerek Hatay'ın güvenliğini de kalıcı olarak sağlamak istiyor.