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  3. 10 Ekim 2019 17:10

Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı?

Barış Pınarı Harekatı dünyanın dikkatini çekerken, Türkiye'nin planı birçok kesim tarafından çarpıtılmaya çalışılıyor. Terör operasyonunu 'savaş' olarak nitelendirmeye çalışanlar da var, Türk ordusunun sivilleri öldürdüğünü

Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı?

Barış Pınarı Harekatı dünyanın dikkatini çekerken, Türkiye'nin planı birçok kesim tarafından çarpıtılmaya çalışılıyor. Terör operasyonunu 'savaş' olarak nitelendirmeye çalışanlar da var, Türk ordusunun sivilleri öldürdüğünü söyleyerek Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapanlar da. Peki Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile neyi amaçlıyor? İşte tüm gerçekler...

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Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı?

1- "Sınır güvenliğini" sağlamak Türkiye; terör örgütleri PKK/YPG-PYD ve DEAŞ'ın kendi sınırlarına yönelik tüm tehdit ve saldırılarını engellemek istiyor

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Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı?

2- "Enerji koridoru" adı altında kurulmak istenen "terör koridoruna" engel olmak Terör örgütü PKK/PYD-YPG: Suriye'nin enerji kaynaklarından bir kısmını işgal etmiş durumda Gasp ettiği bu petrol ve gazı "enerji koridoru" adı altında bir "terör koridoru" kurarak Hatay üzerinden Akdeniz'e geçirmek istiyor. Türkiye, bu operasyonla terör koridorunun oluşmasını engelleyerek Hatay'ın güvenliğini de kalıcı olarak sağlamak istiyor.

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Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı?

3- Terör saldırılarını engellemek Terör örgütleri PKK/YPG-PYD ve DEAŞ, Suriye'den Türkiye'ye roket ve havan toplarıyla onlarca kez saldırdı. Bu saldırılar sonucu yüzlerce masum sivil hayatını kaybetti. Türkiye, 82 milyon vatandaşın can güvenliğini sağlamak istiyor.

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