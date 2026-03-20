Türkiye bayram sabahına bir faciaya uyandı! Hamile anne ve çocukları hayatlarını kaybetti
Antalya’nın Kepez ilçesinde gece yarısı prefabrik bir yapıda çıkan yangın, tüm Türkiye’yi yasa boğan korkunç bir faciayla sonuçlandı. 7 aylık hamile bir anne ve yaşları 4 ile 9 arasında değişen 5 çocuğun hayatını kaybettiği olayda, alevlerin arasından sadece 3 kişi yaralı olarak kurtulabildi.
Kaynak: DHA / İHA
Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi, gece saatlerinde yükselen alevlerle sarsıldı. Yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı prefabrik evde, saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evde uyuyan anne ve 5 çocuğuna kaçış şansı tanımadı.
1 / 15
Faciada 7 aylık hamile olduğu öğrenilen L.A. (25) ile çocukları Mahmut (4), Mune (9), Fatma (8), Hayat (7) ve İman (5) hayatını kaybetti.
2 / 15
Yaralı kurtulan 3 kişiden 2'sinin Antalya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3 / 15
Alevlerin arasından kendi imkanlarıyla veya çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkmayı başaran 3 kişi ise yaralandı.
4 / 15