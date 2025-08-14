Türkiye bir kez daha ayakta: Tepkiler yıllardır sürüyor ama Yüzen Ahır geri döndü

Paşabayır Mahallesi’nde yaşayan Ercan Çelik adlı vatandaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bandırmalı gerçekten bunu mu hak ediyor? Yani bu Çelebi Limanı’nın Bandırma Limanı’na, Bandırma Denizine verdiği kirlilik yetmezmiş gibi yani bir de yüzen ahır dediğimiz angus gemileri yanaşmaya başladı. Bu liman artık Bandırma’da, şehir içinde kaldı. Yani bu limana, bu hayvanın getirilmesi bu Bandırma halkına bir zulümdür. Gerçekten bu zulme artık bir son verin. Nefes alınamaz derecede bir koku var. Nefes alınamaz derecede bir hava var şu anda. Zaten rüzgar şu anda Bandırma içine doğru esiyor. Poyraz var ve bu koku gerçekten Bandırma halkına reva değil. Lütfen buna bir çözüm bulunsun. Artık bu işten vazgeçilsin." dedi.