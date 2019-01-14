Türkiye bu sektörde zirveye oynuyor
Güvenlik güçlerini, zırhlı kara araçlarına yönelik olası saldırılarda yangın tehdidinden korumak amacıyla geliştirilen yerli infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, deniz platformlarında da göreve hazırlanıyor.
18 ülkeye ihraç edilen, dünya pazarında üçüncü sırada yer alan ürünle 10 yılda pazar liderliği hedefleniyor.
İnfilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, araçların gövde, lastik, yakıt tankı, mühimmat, motor, personel bölmelerine yerleştirilen donanımlarla olası yangın tehditlerinin bertaraf edilmesini sağlıyor.
NERO Endüstri Savunma Sanayi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Bora Çelikoğlu, AA muhabirine, söz konusu sistemlerin üretiminde geldikleri nokta ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.