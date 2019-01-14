Türkiye bu sektörde zirveye oynuyor

İnfilak bastırma ve yangın söndürme sisteminin, yangın ya da RPG tehdidine karşı askeri araçta bulunan personelin can güvenliğini sağladığını belirten Çelikoğlu, olası yangın ya da infilak durumunun 3 milisaniyede tespit edilip, 100 milisaniyede bastırıldığını söyledi.

