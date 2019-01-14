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  3. 14 Ocak 2019 12:16

Türkiye bu sektörde zirveye oynuyor

Güvenlik güçlerini, zırhlı kara araçlarına yönelik olası saldırılarda yangın tehdidinden korumak amacıyla geliştirilen yerli infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, deniz platformlarında da göreve hazırlanıyor.

Türkiye bu sektörde zirveye oynuyor

18 ülkeye ihraç edilen, dünya pazarında üçüncü sırada yer alan ürünle 10 yılda pazar liderliği hedefleniyor.

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Türkiye bu sektörde zirveye oynuyor

İnfilak bastırma ve yangın söndürme sistemi, araçların gövde, lastik, yakıt tankı, mühimmat, motor, personel bölmelerine yerleştirilen donanımlarla olası yangın tehditlerinin bertaraf edilmesini sağlıyor.

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Türkiye bu sektörde zirveye oynuyor

NERO Endüstri Savunma Sanayi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Bora Çelikoğlu, AA muhabirine, söz konusu sistemlerin üretiminde geldikleri nokta ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Türkiye bu sektörde zirveye oynuyor

İnfilak bastırma ve yangın söndürme sisteminin, yangın ya da RPG tehdidine karşı askeri araçta bulunan personelin can güvenliğini sağladığını belirten Çelikoğlu, olası yangın ya da infilak durumunun 3 milisaniyede tespit edilip, 100 milisaniyede bastırıldığını söyledi.

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