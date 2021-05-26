Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Annesinin başını kesip tencerede kaynatmış
İstanbul Küçükçekmece'de Tuğçe S., tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürüp, kafasını satırla kesip tencereye koydu. Tuğçe S., annesinin sol bacağını da keserek etlerini sıyırıp kovaya koydu. Anne ile kızın ev tapusu nedeniyle tartıştığı iddia edildi. İşte kan donduran olayın detayları...
İstanbul Küçükçekmece'de yaklaşık 4 yıldır şizofren tanısı ile ilaç kullanan ancak tedaviyi reddeden 35 yaşındaki Tuğçe S., birlikte yaşadığı annesi Sevilay P.'den oturdukları evi kendi üzerine yapmasını istedi. Annesinin vermemesi üzerine tartışmaya başladı. Cinnet getiren genç kadın, annesini önce bıçakla öldürdü.
KAFASINI KESİP TENCEREDE HAŞLAMIŞ
Ardından satırla annesinin başını, kollarını ve bacaklarını vücudundan ayırdı. Kestiği başı tencereye koyup haşladı, sol bacağındaki kemikleri ise etlerinden sıyırıp ayırdı. Polis ekipleri içeri girdiğinde tencere hala sıcaktı.
SORANLARA, ANNESİNİN TATİLE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ
Sabah'ın haberine göre Sevilay P.'den bir süredir haber alamayan eski eşi Sayit S. durumu polise bildirdi. Komşularına da haber verince komşular eve gitti kapıyı çaldı. Evde bulunan Tuğçe S. kapıyı çalan komşulara annesinin tatile gittiğini söyledi. Aldıkları cevaptan tatmin olmayan ve yaşlı kadının hayatından endişe eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
"KAFASINI DİNLEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTI" DEDİ
Bunun üzerine polisler daireye çıkarak kapıyı çaldı. Kapıyı açan Tuğçe S.'ye polisler, annesini sordu. S. ise annesinin evde olmadığını söyleyerek, "Erkenden 'kafamı dinleyeceğim' diyerek dışarı çıktı. Halen de gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Polislerin eve girmesine de izin vermeyen Tuğçe S., kısa bir süre sonra annesini öldürdüğünü itiraf etti.