Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Annesinin başını kesip tencerede kaynatmış

"KAFASINI DİNLEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTI" DEDİ

Bunun üzerine polisler daireye çıkarak kapıyı çaldı. Kapıyı açan Tuğçe S.'ye polisler, annesini sordu. S. ise annesinin evde olmadığını söyleyerek, "Erkenden 'kafamı dinleyeceğim' diyerek dışarı çıktı. Halen de gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Polislerin eve girmesine de izin vermeyen Tuğçe S., kısa bir süre sonra annesini öldürdüğünü itiraf etti.