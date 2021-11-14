Türkiye çamaşır makinesinde ölen çocuğu konuşuyor! Sosyal medya ayağa kalktı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.
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Yine iddialara göre: Anne Nuran E. bu sırada makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra sesler duyan anne makineyi durdurup kapağı açtı.
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Makinenin içinde oğlu Mert'i görünce şoka uğradı, ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz yavru kurtarılamadı.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet Savcısı ve polis, evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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