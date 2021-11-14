  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye çamaşır makinesinde ölen çocuğu konuşuyor! Sosyal medya ayağa kalktı

Türkiye çamaşır makinesinde ölen çocuğu konuşuyor! Sosyal medya ayağa kalktı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde dün korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı.

1 / 29

Yine iddialara göre: Anne Nuran E. bu sırada makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra sesler duyan anne makineyi durdurup kapağı açtı.

2 / 29

Makinenin içinde oğlu Mert'i görünce şoka uğradı, ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz yavru kurtarılamadı.

3 / 29

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet Savcısı ve polis, evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 / 29