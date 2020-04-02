Türkiye Cemil Hocası'nı saygı duruşuyla uğurladı
Koronabirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cemil Taşçıoğlu Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayrıca Taşçıoğlu için görevli olduğu Çapa Tıp Fakültesi'nin önünde saygı duruşu düzenlendi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu (67) dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Prof. Dr. Taşçıoğlu için Çapa'da, İstanbul Tıp Fakültesi önünde çalışma arkadaşları tarafından 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Anma törenine sosyal mesafe kuralına uygun olarak katılanlar gözyaşlarını tutamadı.
BAKAN FAHRETTİN ETTİN KOCA TOPLANTIDAN 15 DAKİKA ÖNCE ÖĞRENDİ
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi oğlu Onur Taşçıoğlu tarafından sosyal medyada duyurulmuştu. Dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Taşçıoğlu’nun vefat haberini verirken duygu dolu anlar yaşamış, konuşmakta zorlanmıştı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, vefat haberinin Bakan Koca’ya toplantıdan 15 dakika önce verildiğini söyledi.
Prof. Dr. Tükek üzüntüsünü dile getirerek, “Fahrettin bey bizim mezunumuz. Bu süreçte hem sayın Cumhurbaşkanımız hem sayın bakanımız sürekli Cemil hocamız hakkında bilgi aldılar. Sonuna kadar takip ettiler. Saat 19 gibi vefat etti hocamız. Toplantıdan 15 dakika önce bu haberi verdik. Kendisi de üzüntüsünü yoğun bir şekilde dile getirdi toplantı sırasında” dedi.
Prof. Dr. Tufan Tükek, " İç hastalıklarının ulu çınarı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için toplandık. Acımız gerçekten çok büyük, bizim için çok kıymetli bir insan. Yıllarca beraber çalıştığımız, üstün nitelikleri olan, kendisini tıbba adamış, eğitim kişiliği ile öne çıkmış bir kişiden bahsediyoruz. Kaybetmenin üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyoruz. Kendisi inşallah son kaybımız olur. Başka kayıplar yaşamamayı ümit ediyorum" diye konuqtu.