Türkiye, Çin aşısı Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
Türkiye'de de kullanılan Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının faz 3 çalışmalarının sonuçları yayınlandı. İki doz aşının yüzde 83,5 etkili olduğu belirtildi.
"The Lancet"in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı CoronaVac'ın Türkiye'de yürütülen Faz-3 çalışmasından elde edilen ara veriler, aşının iki dozunun Covid-19 enfeksiyonuna karşı yüzde 83,5 koruma sağladığını gösterdi.
Ön bulgularda, CoronaVac'ın "güçlü bir antikor yanıtına" neden olduğu aktarıldı.
Ayrıca Türkiye'de çalışmaya dahil edilen 10 binden fazla katılımcı arasında ciddi bir yan etki veya ölümün bildirilmediği, yan etkilerin büyük kısmının hafif olduğu ve enfeksiyondan sonraki 7 gün içerisinde meydana geldiği de kaydedildi.
Makalede aşının yeni ortaya çıkan endişe verici varyantlara karşı uzun vadeli etkinliğinin daha çeşitli bir katılımcı grubunda denenmesi gerektiği belirtildi.
CORONAVAC AŞISI
CoronaVac'ta inaktive edilmiş virüs kullanılıyor. Bir kişiye aşı uygulandığında bağışıklık sistemi, virüsün zararsız hale getirilen formuna saldırıyor ve virüsle savaşmak için antikor üretiyor. Bu da bağışıklığa yol açıyor.
Sinovac Life Sciences tarafından geliştirilen, 2-8 derecede saklanıp taşınabilen ve 22 ülkede acil kullanım için onay alan aşı Brezilya, Endonezya, Şili ve Türkiye'de 2020 ortasından bu yana Faz 3 çalışmalarıyla deneniyor. Makalede yer verilen çalışmada, katılımcılara 14 gün arayla iki doz CoronaVac uygulandı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Murat Akova, The Lancet'e yaptığı açıklamada, "Covid-19'un kontrol altına alınabilmesi için güvenli ve etkili aşıların her bir dozuna ihtiyacımız var. Edindiğimiz sonuçlar da inaktif virüs aşılarının güvenlik ve etkinliğine önemli bir kanıt teşkil etmektedir. CoronaVac'ın avantajlarından biri, dondurulmasının gerekmemesi. Bu da taşınmasını ve dağıtımını kolaylaştırıyor. Bu durum, aşının dünya genelinde dağıtımı için özellikle önemli olabilir. Çünkü bazı ülkelerde büyük miktarda aşının çok düşük sıcaklıklarda depolanması zor olabilir." dedi.