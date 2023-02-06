Türkiye depremzedeler için tek yürek: Kimi kanını verdi, kimi battaniyesini
Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremlerde enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışması devam ederken Tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu.
Depremzedelere yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlar 81 ilde seferber oldu.
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Deprem nedeniyle oluşabilecek ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçen vatandaşlar kan bağışı noktalarında yoğunluk oluşturdu.
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Yardım kampanyaları başlatıldı
Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyalarıyla çok sayıda kişi, yardım toplama alanlarına getirdikleri eşyaları ekiplere teslim etti.
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Görevlilerce paketlenen eşyalar, deprem bölgesine gönderilecek.
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