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  4. Türkiye depremzedeler için tek yürek: Kimi kanını verdi, kimi battaniyesini

Türkiye depremzedeler için tek yürek: Kimi kanını verdi, kimi battaniyesini

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremlerde enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışması devam ederken Tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu.

Türkiye depremzedeler için tek yürek: Kimi kanını verdi, kimi battaniyesini - Resim: 1

Depremzedelere yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlar 81 ilde seferber oldu.

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Türkiye depremzedeler için tek yürek: Kimi kanını verdi, kimi battaniyesini - Resim: 2

Deprem nedeniyle oluşabilecek ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçen vatandaşlar kan bağışı noktalarında yoğunluk oluşturdu.

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Türkiye depremzedeler için tek yürek: Kimi kanını verdi, kimi battaniyesini - Resim: 3

Yardım kampanyaları başlatıldı
Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyalarıyla çok sayıda kişi, yardım toplama alanlarına getirdikleri eşyaları ekiplere teslim etti.

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Türkiye depremzedeler için tek yürek: Kimi kanını verdi, kimi battaniyesini - Resim: 4

Görevlilerce paketlenen eşyalar, deprem bölgesine gönderilecek.

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