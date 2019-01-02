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  3. 02 Ocak 2019 12:05

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı

Dünyaca ünlü veri toplama kuruluşu Statistics Times dünyanın en güçlü ekonomileri 2018 verilerini açıkladı. 192 ülke içinde Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı

Türkiye ekonomisi dünya ülkeleri arasında kaçıncı sırada sorusu Statistics Times'ın verileriyle cevap buldu. Dünyanın en güçlü ekonomileri 2018 verileri açıklandı. Statistics Times tarafından açıklanan veriler GDP Nominal üzerinden değerlendirildi. 192 ülkenin sıralandığı listede Türkiye 100'den fazla ülkeyi geride bırakarak zirveye çok yakın bir yerde bulundu. Listeye göre sırasıyla ABD, Çin ve Japonya ilk üçte yer alırken, Rusya 10' uncu sırada yer aldı. İşte dünya ülkelerinin en güçlü ekonomiler listesindeki sıralaması ve Türkiye'nin bulunduğu yer;

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Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı

Türkiye ekonomisi dünya ülkeleri arasında kaçıncı sırada sorusu Statistics Times'ın verileriyle cevap buldu. Dünyanın en güçlü ekonomileri 2018 verileri açıklandı. Statistics Times tarafından açıklanan veriler GDP Nominal üzerinden değerlendirildi. 192 ülkenin sıralandığı listede Türkiye 100'den fazla ülkeyi geride bırakarak zirveye çok yakın bir yerde bulundu. Listeye göre sırasıyla ABD, Çin ve Japonya ilk üçte yer alırken, Rusya 10' uncu sırada yer aldı. İşte dünya ülkelerinin en güçlü ekonomiler listesindeki sıralaması ve Türkiye'nin bulunduğu yer; Ülke Adı: Amerika Birleşik Devletleri - GDP Nominal (Milyar Dolar) :20,412.870 - Sırası: 1

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Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı

Ülke Adı: Çin
GDP Nominal (Milyar Dolar) :14,092.514
Sırası: 2

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Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı

Ülke Adı: Japonya
GDP Nominal (Milyar Dolar) :5,167.051
Sırası: 3

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