Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı

Türkiye ekonomisi dünya ülkeleri arasında kaçıncı sırada sorusu Statistics Times'ın verileriyle cevap buldu. Dünyanın en güçlü ekonomileri 2018 verileri açıklandı. Statistics Times tarafından açıklanan veriler GDP Nominal üzerinden değerlendirildi. 192 ülkenin sıralandığı listede Türkiye 100'den fazla ülkeyi geride bırakarak zirveye çok yakın bir yerde bulundu. Listeye göre sırasıyla ABD, Çin ve Japonya ilk üçte yer alırken, Rusya 10' uncu sırada yer aldı. İşte dünya ülkelerinin en güçlü ekonomiler listesindeki sıralaması ve Türkiye'nin bulunduğu yer; Ülke Adı: Amerika Birleşik Devletleri - GDP Nominal (Milyar Dolar) :20,412.870 - Sırası: 1