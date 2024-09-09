Türkiye en düşük asgari ücrette Avrupa'da zirveye oynuyor
Türkiye, 530 Euro brüt asgari ücret ile Avrupa'da en düşük beşinci ücrete sahip ülke durumunda yer alıyor.
Türkiye'de ekonomik kriz vatandaşın boğazını giderek sıkarken, maaşlar hayat pahalılığı karşısında erimeye devam ediyor.
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Yılın ikinci yarısında asgari ücrete zam yapılmamasının ardından mevcut ücret, Avrupa’daki benzer ülkeler arasında en düşüklerinden biri oldu.
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Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Türkiye’deki asgari ücret, euro bazında Litvanya, Romanya, Macaristan gibi ülkelerin bile gerisinde kaldı. Türkiye’de brüt asgari ücret 530 euro oldu.
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Böylece Türkiye Avrupa’da en düşük beşinci brüt asgari ücrete sahip ülke konumuna geldi.
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