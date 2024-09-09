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Türkiye en düşük asgari ücrette Avrupa'da zirveye oynuyor

Türkiye, 530 Euro brüt asgari ücret ile Avrupa'da en düşük beşinci ücrete sahip ülke durumunda yer alıyor.

Kaynak: Sözcü
Türkiye en düşük asgari ücrette Avrupa'da zirveye oynuyor - Resim: 1

Türkiye'de ekonomik kriz vatandaşın boğazını giderek sıkarken, maaşlar hayat pahalılığı karşısında erimeye devam ediyor. 

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Türkiye en düşük asgari ücrette Avrupa'da zirveye oynuyor - Resim: 2

Yılın ikinci yarısında asgari ücrete zam yapılmamasının ardından mevcut ücret, Avrupa’daki benzer ülkeler arasında en düşüklerinden biri oldu.

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Türkiye en düşük asgari ücrette Avrupa'da zirveye oynuyor - Resim: 3

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Türkiye’deki asgari ücret, euro bazında Litvanya, Romanya, Macaristan gibi ülkelerin bile gerisinde kaldı. Türkiye’de brüt asgari ücret 530 euro oldu. 

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Türkiye en düşük asgari ücrette Avrupa'da zirveye oynuyor - Resim: 4

Böylece Türkiye Avrupa’da en düşük beşinci brüt asgari ücrete sahip ülke konumuna geldi.

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