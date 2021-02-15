Türkiye evlatlarına ağlıyor! Gara şehitlerine son görev
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 vatandaşımızdan 12'sinin naaşı memleketlerine gönderildi. Şehitler için düzenlenen cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu.
Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından 12'sinin kimliklerinin belirlenmiş ve cenazeler memleketlerine uğurlanmıştı. Cenazeleri memleketine uğurlanan şehitlerimiz düzenlenen törenlerle toprağa verildi.
ŞEHİT VEDAT KAYA
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın cenazesi memleketi Mardin'e getirildi. Şehit polis memuru Kaya için Şakir Nuhoğlu Cami’nde tören düzenlendi. Törene Vali Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, şehidin annesi Emine, babası Şeyhmus Kaya, kardeşleri, yakınları ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan bazı aileler katıldı. Şehit polisin cenazesi ambulanstan alınarak musalla taşına konuldu. Burada edilen dua ve kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Selen Kışlası Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.
Şehit polis memuru Vedat Kaya, 24 Temmuz 2016'da Muş'tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı. Annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya da, 5 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başlamıştı.
ŞEHİT AYDIN KÖSE
Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın naaşına ulaşıldı. Türkiye'ye getirilerek kimlik tespiti yapılan şehitlerden Aydın Köse, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi. Şehadet haberi ile yakınlarını üzen Aydın Köse'nin cenazesi sabah saatlerinde ise morgdan alınarak Salkımbağı köyüne götürüldü.
Salkımbağı köyü camisi önünde düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, STK ve siyasi parti temsilcileri ile yakınları ve binlerce vatandaşlar katıldı.
'İNLERİNE GİRECEK ONLARA HESABINI SORACAĞIZ'
Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Köse ve diğer şehitlere rahmet dileyerek, şöyle konuştu:
"Bugün Aydın Köse kardeşimizin ebediyete uğurlamak için ona karşı son görevimizi yapmak için buradayız. Allah rahmet eylesin, şahadet şerbetini içmiş kardeşimize rabbimden rahmet diliyorum. Şehit olan kardeşlerimiz için yüce kitabımız buyuruyor ki; 'onlara sakın ölü demeyin onlar ölü değillerdir' işte böyle bir ödülle ödüllendirilmişlerdir. Bugün burada ebediyete gönderiyor olacağız. Ülkemizin bu konudaki Türkiye'mizin kararlılığı sürecektir. İnşallah topraklarımıza komşu ülkelerde Türkiye aleyhine bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek onlara hesabını soracağız. Rabbim tüm şehitlerimize başta bugün burada ebediyete yolcu ettiğimiz kardeşimiz Aydın Köse kardeşimize rabbimden rahmet diliyorum."
İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından binlerce kişi Türk bayrağına sarılı şehit Aydın Köse'nin tabutunu omuzlara aldı. Aydın Köse, omuzlarda tekbirler eşliğinde taşındığı Salkımbağı Köyü Mezarlığı’na defnedildi.
ŞEHİT SEMİH ÖZBEY
18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli- Erzincan Karayolu'nda alıkonulan Malatya Nüfusuna Kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Şehit Astsubay Özbey'in kimliği, Adli Tıp Kurumu'nda tespit edildi. İşlemlerinin ardından Malatya Şehit Mezarlığı'na getirilen şehit Özbey için cenaze töreni düzenlendi. Şehit Özbey'inde bulunduğu törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Malatya eski Ticaret Borsası başkanı baba Gürsel Özbey, ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Şadiye Özbey ve şehidin diğer yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Özbey'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından cenaze aracına taşındı. Şehit Özbey'in cenazesi, şehitlikte gözyaşları arasında defnedildi.
ŞEHİT MUHAMMET SALİH KANCA
Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca'nın naaşı bugün Samsun-Çarşamba Havaalanı'na getirildi. Şehit için düzenlenen karşılama törenin arından Muhammet Salih Kanca’nın naaşı Büyük Cami’ye getirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı cenaze töreninde şehidin kız kardeşleri, tabutun üstüne Fenerbahçe basketbol takımının formasını bıraktı.
13 şehitten biri olan Muhammet Salih Kanca’nın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda bulunan şehitliğe defnedildi.
2016 yılının sonunda Cizre'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı öğrenilen sivil Muhammet Salih Kanca’nın Samsun’daki cenaze törenine ayrıca Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, baba Abdülhamit Kanca, kardeşleri Nalan Yılmaz, Derya Saraçoğlu, Ayşenur Altuntaş katıldı.