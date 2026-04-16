Türkiye evlatlarına ağlıyor: Okul katliamında can veren küçük yürekler gözyaşlarıyla uğurlandı!
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırıda hayalleri yarım kalan öğrenciler, düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Abdulhamithan Camii’nde yan yana dizilen Türk bayrağına sarılı tabutlar ve ailelerin yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı.
Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi İ.A.M.’nin eğitim gördüğü okuldaki silahlı saldırısında hayatını kaybeden 5 öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi. Eğitim gördüğü okula giden İ.A.M., sırt çantasında getirdiği tabancaları çıkarıp koridorda karşısına çıkan kişilere, ardından da 2 sınıfa girip rastgele ateş açtı. Öğretmenler, öğrencilerini güvenli şekilde okuldan tahliye etmeye çalıştı. Bazı öğrenciler ise sınıflarının camlarından atladı. Okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kontrolünde okul tamamen tahliye edilirken, olay yerine 5 tabancayla gelip 7 şarjör değiştiren İ.A.M.de yaşamına son verdi. İ.A.M.'nin cenazesi zırhlı araçla okuldan çıkarıldı.
Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler F.B., B.Ş., B.B., Z.K., Ş.K., K.G., A.Y. ve Y.G. hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 11'i taburcu edilirken, 9'unun tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.
Saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler B.B. (11), B.Ş. (11), Z.K. (11) ile K.G.'ün (11) Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Abdulhamithan Camii'ne getirildi.