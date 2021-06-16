Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart
EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye, Bakü’de Galler ile karşı karşıya gelirken tribünlerdeki bir pankart dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Galler mücadelesini izlemek üzere Bakü Olimpiyat Stadı’na geldi. Azerbaycan ziyareti için dün bu ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım’ı yalnız bırakmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tribünde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva da tribünden mücadeleyi takip etti.
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DİKKAT ÇEKEN PANKART
Bakü'de maça Türk taraftarlar damga vurdu. Seyircilerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için açtığı pankart sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o pankart...
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TRİBÜNLER TEK YÜREK!
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