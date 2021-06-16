Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Galler mücadelesini izlemek üzere Bakü Olimpiyat Stadı’na geldi. Azerbaycan ziyareti için dün bu ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım’ı yalnız bırakmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tribünde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin eşlik etti.