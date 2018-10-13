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  3. 13 Ekim 2018 10:40

'Türkiye geliyor, bir an önce harekete geçmeliyiz'

'Türkiye geliyor, bir an önce harekete geçmeliyiz'

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin oldubitti ile Doğu Akdeniz’de doğalgaz aranması girişimlerini artırırken, Türkiye’nin bölgede görevlendirdiği Fatih sondaj gemisi Atina’da paniğe neden oldu.

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'Türkiye geliyor, bir an önce harekete geçmeliyiz'

Ethnos Gazetesi, bölgede arama yapmak isteyen Eni Şirketi’nin bundan vazgeçirilmesine dikkat çekerek, Fatih’in “tehditçi sondaj” yapacağını iddia etti. Gazete, aramanın nerede yapılacağının taraflar için “mesaj” olacağını da savundu.

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'Türkiye geliyor, bir an önce harekete geçmeliyiz'

ANLAŞMA YAKIN

Yunan basını, Doğu Akdeniz’deki MEB’de bulunan Afrodit yatağındaki doğalgaz için Yunanistan’ın Mısır ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

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'Türkiye geliyor, bir an önce harekete geçmeliyiz'

Önceki gün çıkan haberlerde Afrodit yatağında çıkarılacak doğalgazın Mısır’daki sıvılaştırma tesisinde işlenilmesi için yapılacak anlaşmaya çok yaklaşıldığı ifade edildi. Dimokratia Gazetesi, bu tezi GKRY Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in açıklamasına dayandırdı.

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