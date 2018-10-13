'Türkiye geliyor, bir an önce harekete geçmeliyiz'
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin oldubitti ile Doğu Akdeniz’de doğalgaz aranması girişimlerini artırırken, Türkiye’nin bölgede görevlendirdiği Fatih sondaj gemisi Atina’da paniğe neden oldu.
Ethnos Gazetesi, bölgede arama yapmak isteyen Eni Şirketi’nin bundan vazgeçirilmesine dikkat çekerek, Fatih’in “tehditçi sondaj” yapacağını iddia etti. Gazete, aramanın nerede yapılacağının taraflar için “mesaj” olacağını da savundu.
ANLAŞMA YAKIN
Yunan basını, Doğu Akdeniz’deki MEB’de bulunan Afrodit yatağındaki doğalgaz için Yunanistan’ın Mısır ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.