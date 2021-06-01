Türkiye hangi ülkelerle aşı sertifikası anlaşması yaptı?
Türkiye'nin Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınarak seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için anlaşma yaptığı ülke sayısı Yunanistan'ın da eklenmesiyle dörde ulaştı.
Ülkeler arasında imzalanan aşı sertifikası anlaşmaları ise seyahat yasağının kaldırılmasını ve daha birçok muafiyeti beraberinde getiriyor. İşte Türkiye'nin karşılıklı aşı sertifikası anlaşması yaptığı ülkeler...
BULGARİSTAN
Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası şartlarını yerine getirenler ülkeye girişlerde corona virüs testi ve karantina uygulamasından muaf olacak.
MACARİSTAN
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin corona virüs aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını açıkladı.
Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Maris, anlaşmanın detaylarını "Türkiye ile olan güçlü bağımızı göz önünde bulundurarak söz konusu ikili anlaşmayı yaptık" diyerek anlattı
Anlaşmanın sadece iki ülke arasında geçerli olacağını hatırlatan Büyükelçi Maris, "Türkiye, Macar turistler için en çok tercih edilen üçüncü ülke" vurgusu da yaptı.
SIRBİSTAN
Türkiye ile Sırbistan vatandaşları corona virüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.
Salgın tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı.