Türkiye için ''Su Kanunu'' teklifi

Dünyadaki su oranının yüzde 70 olmasının yıllardır suya bakışta, onun tükenmez bir kaynak olduğunu düşünülmesine yol açtığını ifade eden Dr. Erol Kesici, "Oysa dünyadaki suyun yüzde 3'ü tatlı su olup, bunun 3'te 2'si donmuş buzullarda saklıdır. Tatlı su kaynaklarının aşırı oranda çekilmesi sonucu artan su krizi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden en önemli nedenlerin başında gelmektedir" dedi.