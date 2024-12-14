Türkiye ile Suriye arasındaki ''0'' noktasında dikkat çeken hareketlilik
Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'de Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü artarak sürüyor.
Kaynak: DHA
Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından açılan Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndaki hareketlilik artarak sürüyor.
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Cilvegözü ve Zeytindalı gümrük kapılarının yanı sıra Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan ülkelerine giden Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile memleketlerine gidiyor.
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Gümrük kapısındaki İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracında işlemlerini yapan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ediyor. (DHA)
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracı ile gümrük kapılarında işlemlerini yapan Suriyeliler, beraberinde getirdikleri eşyalarla ülkelerine geçiyor.
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