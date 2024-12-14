  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye ile Suriye arasındaki ''0'' noktasında dikkat çeken hareketlilik

Türkiye ile Suriye arasındaki ''0'' noktasında dikkat çeken hareketlilik

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'de Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü artarak sürüyor.

Kaynak: DHA
Türkiye ile Suriye arasındaki ''0'' noktasında dikkat çeken hareketlilik - Resim: 1

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından açılan Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndaki hareketlilik artarak sürüyor.

1 / 15
Türkiye ile Suriye arasındaki ''0'' noktasında dikkat çeken hareketlilik - Resim: 2

Cilvegözü ve Zeytindalı gümrük kapılarının yanı sıra Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan ülkelerine giden Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile memleketlerine gidiyor.

2 / 15
Türkiye ile Suriye arasındaki ''0'' noktasında dikkat çeken hareketlilik - Resim: 3

Gümrük kapısındaki İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracında işlemlerini yapan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ediyor. (DHA)

3 / 15
Türkiye ile Suriye arasındaki ''0'' noktasında dikkat çeken hareketlilik - Resim: 4

 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracı ile gümrük kapılarında işlemlerini yapan Suriyeliler, beraberinde getirdikleri eşyalarla ülkelerine geçiyor.

4 / 15