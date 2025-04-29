Türkiye-İran sınırında kuyruk çilesi

Tır kuyruğu oluştuğunu belirten Hasım Han, "Öğle saatlerinde Yüksekova'dan Esendere'ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu da biter yollarına devam ederler" dedi.