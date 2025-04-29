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Türkiye-İran sınırında kuyruk çilesi

İran'da yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Kaynak: İHA
Türkiye-İran sınırında kuyruk çilesi - Resim: 1

Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 2 kilometreye ulaştı.

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Türkiye-İran sınırında kuyruk çilesi - Resim: 2

Tır sürücüleri, Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor. 

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Türkiye-İran sınırında kuyruk çilesi - Resim: 3

Tır kuyruğu oluştuğunu belirten Hasım Han, "Öğle saatlerinde Yüksekova'dan Esendere'ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. İnşallah kısa sürede bu da biter yollarına devam ederler" dedi.

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Türkiye-İran sınırında kuyruk çilesi - Resim: 4
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