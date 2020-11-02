Türkiye İzmir için tek yürek! Buz pisti yardımlarla doldu taştı
İzmir’de depremin ardından toplama merkezine dönüştürülen Bornova’daki buz pisti, gelen yardımlarla doldu, taştı.
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan, Bayraklı ve Bornova ilçesinde yıkımlara yol açan 6.6. büyüklüğünde depremde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı depremin ardından Türk halkı bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından Bornova ilçesinde toplama merkezine dönüştürülen buz pisti, yardımseverlerin depremzedeler için gönderdiği gıda ve temizlik malzemesi, kıyafet, ısıtıcı, bebek maması ve bezleriyle doldu.
Toplama merkezinde görev yapan 250 gönüllü personel depremzedelere gelen yardımların yerine ulaşması için hummalı bir çalışma başlattı.