Türkiye İzmir için tek yürek! Buz pisti yardımlarla doldu taştı

Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı depremin ardından Türk halkı bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından Bornova ilçesinde toplama merkezine dönüştürülen buz pisti, yardımseverlerin depremzedeler için gönderdiği gıda ve temizlik malzemesi, kıyafet, ısıtıcı, bebek maması ve bezleriyle doldu.



