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  3. 02 Kasım 2020 18:26

Türkiye İzmir için tek yürek! Buz pisti yardımlarla doldu taştı

İzmir’de depremin ardından toplama merkezine dönüştürülen Bornova’daki buz pisti, gelen yardımlarla doldu, taştı.

Türkiye İzmir için tek yürek! Buz pisti yardımlarla doldu taştı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan, Bayraklı ve Bornova ilçesinde yıkımlara yol açan 6.6. büyüklüğünde depremde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Türkiye İzmir için tek yürek! Buz pisti yardımlarla doldu taştı

Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı depremin ardından Türk halkı bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından Bornova ilçesinde toplama merkezine dönüştürülen buz pisti, yardımseverlerin depremzedeler için gönderdiği gıda ve temizlik malzemesi, kıyafet, ısıtıcı, bebek maması ve bezleriyle doldu.

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Türkiye İzmir için tek yürek! Buz pisti yardımlarla doldu taştı

Toplama merkezinde görev yapan 250 gönüllü personel depremzedelere gelen yardımların yerine ulaşması için hummalı bir çalışma başlattı.

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Türkiye İzmir için tek yürek! Buz pisti yardımlarla doldu taştı

1 yaşındaki bebeğiyle toplama merkezine gelen yardımseverlerden Gülçin Başaran, "Bebek bezi ve maması ile battaniye yardımında bulunduk. Bunlara ihtiyaç olduğunu düşündük. İhtiyaç varsa beşik getirmeyi de düşünüyoruz" dedi.

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