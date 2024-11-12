Türkiye kahroldu: 5 küçük kardeşe acı veda
İzmir'in Selçuk ilçesinde evde çıkan yangın sonucu yaşamını yitiren 5 kardeş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeşin, evde çıkan yangın sonucu ölmesi tüm Türkiye’yi üzüntüye boğdu.
Kağıt toplayarak ve hurda satarak geçimini sağlayan anne M.A.'nın, çocukları eve kilitleyip hurda satmaya gittiği, bu sırada elektrik sobasının devrildiği ve yangının bu şekilde çıktığı öğrenilmişti.
En acı veda: Tabutları yan yana konuldu
5 kardeş için Selçuk ilçesi Tahsinağa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede; 5 kardeşin tabutları yan yana konuldu.
5 çocuğunun cesedini gören ve hastanede bulunan anne sık sık baygınlık geçirdiği için cenazeye katılamazken, cezaevinde bulunan baba H.A., jandarma nezaretinde özel izinle camiye getirilerek cenaze namazına katıldı. Baba A., ellerindeki kelepçeler çözülerek, cenaze namazını gözyaşları içerisinde kıldı.